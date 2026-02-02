Япония, Британия и Италия совместно займутся созданием бревого самолета шестого поколения
15:14 31.01.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити и глава правительства Великобритании Кир Стармер договорились ускорить реализацию проекта разработки совместного с Италией боевого самолета шестого поколения. Об этом японский премьер заявила по итогам переговоров в Токио.
«В области политики безопасности мы договорились продвигать сотрудничество в сфере кибербезопасности. Кроме того, мы решили, что ускорим продвижение совместного проекта самолета нового поколения», — сказала Такаити. Кроме того, по ее словам, Токио и Лондон договорились в этом году провести встречу глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате «два плюс два».
НОВОСТИ
- 22:40 02.02.2026
- Финские пограничники пресекли попытку проникновения иностранцев на территорию РФ
- 22:00 02.02.2026
- Трамп утверждает, что Индия прекратит покупать нефть у РФ, будет приобретать у США
- 21:20 02.02.2026
- Израиль сомневается в перспективах нормализации отношений с Саудовской Аравией — Bloomberg
- 20:40 02.02.2026
- Продажи новых автомобилей в РФ в январе упали на 11% — до 91,4 тыс.
- 20:00 02.02.2026
- ЕС намерен запретить себе покупать у РФ платину и медь — Bloomberg
- 19:20 02.02.2026
- Полиция Норвегии вновь задержала сына кронпринцессы
- 19:08 02.02.2026
- Аэропорт Горно-Алтайск запустил новый сайт
- 18:40 02.02.2026
- Британия отзывает аккредитацию у сотрудника посольства РФ — МИД
- 18:00 02.02.2026
- ДТП под Красноярском произошло из-за отцепившегося от грузовика модульного дома
- 17:32 02.02.2026
- Польша не собирается получать доступ к ядерному оружию — глава МИД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать