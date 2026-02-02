Япония, Британия и Италия совместно займутся созданием бревого самолета шестого поколения

15:14 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити и глава правительства Великобритании Кир Стармер договорились ускорить реализацию проекта разработки совместного с Италией боевого самолета шестого поколения. Об этом японский премьер заявила по итогам переговоров в Токио.

«В области политики безопасности мы договорились продвигать сотрудничество в сфере кибербезопасности. Кроме того, мы решили, что ускорим продвижение совместного проекта самолета нового поколения», — сказала Такаити. Кроме того, по ее словам, Токио и Лондон договорились в этом году провести встречу глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате «два плюс два».