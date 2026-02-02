Глава МИД Ирана: у нас сейчас нет общей основы для переговоров с США
14:30 31.01.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что его страна готова вести серьезные и равноправные переговоры с США по проблемным вопросам, но на данный момент базы для таких переговоров еще нет.
«Я считаю, что у нас сейчас нет общей основы для переговоров с США. Потому что если мы действительно хотим вести серьезные переговоры, не просто формальные, а настоящие переговоры, нам необходимо тщательно подготовить почву для этого. В частности, нам необходимо обсудить содержание, формат и правила этих переговоров, и до выработки всего этого необходимо избегать любых угроз и средств давления. Справедливые переговоры — это когда обе стороны готовы сесть за стол переговоров и с уважением обсудить вопросы, чтобы найти решение. Иран готов к этому», — сказал Арагчи в интервью телеканалу CNN Türk.
Он отметил, что для дипломатического процесса с США необходимо создать «благоприятную атмосферу, но в настоящее время серьезных переговоров не ведется». При этом Арагчи сообщил, что «почти каждый день с Ираном связываются различные посредники, третьи страны, через которые передаются сообщения от США».
НОВОСТИ
- 22:40 02.02.2026
- Финские пограничники пресекли попытку проникновения иностранцев на территорию РФ
- 22:00 02.02.2026
- Трамп утверждает, что Индия прекратит покупать нефть у РФ, будет приобретать у США
- 21:20 02.02.2026
- Израиль сомневается в перспективах нормализации отношений с Саудовской Аравией — Bloomberg
- 20:40 02.02.2026
- Продажи новых автомобилей в РФ в январе упали на 11% — до 91,4 тыс.
- 20:00 02.02.2026
- ЕС намерен запретить себе покупать у РФ платину и медь — Bloomberg
- 19:20 02.02.2026
- Полиция Норвегии вновь задержала сына кронпринцессы
- 19:08 02.02.2026
- Аэропорт Горно-Алтайск запустил новый сайт
- 18:40 02.02.2026
- Британия отзывает аккредитацию у сотрудника посольства РФ — МИД
- 18:00 02.02.2026
- ДТП под Красноярском произошло из-за отцепившегося от грузовика модульного дома
- 17:32 02.02.2026
- Польша не собирается получать доступ к ядерному оружию — глава МИД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать