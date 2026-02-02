0
Глава МИД Ирана: у нас сейчас нет общей основы для переговоров с США

14:30 31.01.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что его страна готова вести серьезные и равноправные переговоры с США по проблемным вопросам, но на данный момент базы для таких переговоров еще нет.

«Я считаю, что у нас сейчас нет общей основы для переговоров с США. Потому что если мы действительно хотим вести серьезные переговоры, не просто формальные, а настоящие переговоры, нам необходимо тщательно подготовить почву для этого. В частности, нам необходимо обсудить содержание, формат и правила этих переговоров, и до выработки всего этого необходимо избегать любых угроз и средств давления. Справедливые переговоры — это когда обе стороны готовы сесть за стол переговоров и с уважением обсудить вопросы, чтобы найти решение. Иран готов к этому», — сказал Арагчи в интервью телеканалу CNN Türk.

Он отметил, что для дипломатического процесса с США необходимо создать «благоприятную атмосферу, но в настоящее время серьезных переговоров не ведется». При этом Арагчи сообщил, что «почти каждый день с Ираном связываются различные посредники, третьи страны, через которые передаются сообщения от США».

