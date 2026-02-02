Россия, Китай и Иран проведут в феврале совместные морские учения

09:00 Источник: Интерфакс

Иран, Россия и КНР в конце февраля проведут восьмые по счету совместные военно-морские учения "Пояс безопасности" в северной части Индийского океана, сообщило агентство Tasnim.

В них примут участие корабли ВМС Ирана, ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также военно-морских сил Китая и России.