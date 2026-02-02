0
Обеспечение электроэнергией Мурманска и Североморска полностью восстановлено

17:23 31.01.2026 Источник: Интерфакс

Энергетики полностью возобновили подачу напряжения обесточенным в субботу утром потребителям в Мурманске и ЗАТО Североморск, сообщила пресс-служба ПАО "Россети".

"Из-за сильного ветра и обледенения при температурах ниже минус 31 градуса был поврежден грозотрос на линии электропередачи. Конструкции опор ЛЭП не пострадали", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что энергетики "оперативно обнаружили и устранили причину технологического нарушения". По данным компании, отключение затронуло менее 20% населения обоих городов.

"В настоящее время подана мощность в полном объеме. Смежные компании региона, которые обеспечивают функционирование распределительных сетей, ведут работу по подключению всех потребителей", - говорится в сообщении.

