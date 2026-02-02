Трамп рассказал, почему США не посвящают союзников в подробности плана по Ирану

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти не посвящают союзников в Персидском заливе в детали своих планов в отношении Ирана.

«Мы не можем сказать им план. Если бы мы рассказали им план, то это было бы так же плохо, как рассказать его вам или даже хуже», — заявил американский лидер в интервью журналистке телеканала Fox News Джеки Хайнрик. Слова Трампа опубликованы на странице журналистки в социальной сети X.

«Послушайте, план таков: [Иран] ведет с нами переговоры, и мы посмотрим, сможем ли мы что-то сделать, иначе увидим, что произойдет. У нас есть большой флот, направляющийся туда, он больше, чем был и, собственно, все еще есть в Венесуэле», — сказал он президент США.