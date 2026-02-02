Балканские страны должны войти в ЕС раньше Украины - глава МИД Италии

19:54 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Балканские страны должны войти в ЕС раньше Украины, заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. «Мы поддерживаем вступление Украины в ЕС, но сначала Балканы, перед которыми у нас есть определенные обязательства», – сказал он в интервью газете Corriere della Sera. Официальный статус кандидатов на вступление в ЕС сейчас имеют Сербия, Босния и Герцеговина, Албания, Северная Македония, Черногория, а также Грузия и Молдавия.