В Чехии остановились десятки поездов из-за кражи на железной дороге - СМИ
09:05 03.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ЧП произошло на участке железной дороги между городами Оломоуц и Острава. Движение поездов, в которых находились сотни пассажиров, было остановлено вечером в воскресенье. Частично оно было возобновлено через несколько часов. Полностью проблемы на железнодорожном транспорте будут устранены, как ожидается, в понедельник.
Полиция задержала трех подозреваемых. Согласно чешским СМИ, они обрезали и украли значительное количество кабелей, необходимых для управления стрелками, светофорами и другой инфраструктурой, обеспечивающей безопасное движение поездов.
