14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска за сутки потеряли в зоне СВО около 1375 солдат. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 190 солдат, в зоне группировки «Запад» — свыше 180. В результате действий группировок «Южная» и «Центр» потери ВСУ составили до 135 и более 385 военнослужащих соответственно. Также украинские войска потеряли свыше 420 солдат в зоне группировки «Восток» и до 65 военных в зоне ответственности группировки «Днепр».