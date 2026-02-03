В Одесской области зафиксированы значительные повреждения энергообъектов

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Значительные повреждения энергетической инфраструктуры зафиксированы в Одесской области. Об этом сообщили в украинском энергетическом холдинге «ДТЭК».

«Одесская область: <…> повреждения значительны, а восстановление требует времени», — говорится в сообщении в телеграм-канале компании.

В ночь на 3 февраля в Одесской области более 5,5 часа действовало предупреждение о воздушной тревоге. После глава администрации региона Олег Кипер сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры, из-за чего более 50 тысяч человек остались без света.