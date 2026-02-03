Трамп заявил, что добивается от Гарварда выплаты компенсации в размере $1 млрд

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтонская администрация добивается от Гарвардского университета выплаты $1 млрд в качестве компенсации за допущенные нарушения. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

«Мы сейчас добивается возмещения ущерба в размере $1 млрд и в будущем не хотим иметь никаких дел с Гарвардским университетом», — написал он в соцсети Truth Social. Трамп назвал университет «глубоко антисемитским» и добавил, что в нем имели место «вопиющие случаи нарушения закона».

Вашингтонская администрация в прошлом году потребовала внести изменения в политику учебного заведения, обосновав их необходимостью защиты студентов еврейского происхождения от антисемитизма. Она также приняла ряд других мер против университета. Трамп, в частности, предложил считать его политической организацией и лишить статуса не облагаемого налогами вуза. Министерство образования США объявило о заморозке грантов для университета на $2,2 млрд и долгосрочных контрактов на $60 млн.

Американский лидер в октябре 2025 года заявил, что представители Гарварда и его администрация достигли договоренности, согласно которой высшее учебное заведение выплатит около $500 млн и будет заниматься программами по обучению людей взаимодействию с искусственным интеллектом в профессиональных училищах. Однако в сообщении, опубликованном в понедельник, Трамп дал понять, что считает такие действия со стороны университета недостаточными. Он также опроверг информацию, приведенную в статье газеты The New York Times. В ней говорится, что администрация США больше не требует от учебного заведения выплаты $200 млн.