0
0
45
НОВОСТИ

Маск полагает, что в США началась новая гражданская война

11:20 03.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск согласился с утверждением о том, что в США началась новая гражданская война.

«Кажется, это так», — написал он в социальной сети X, комментируя публикацию портала ZeroHedge под заголовком «Пришло время принять, что гражданская война 2.0 уже началась».

24 января в Миннеаполисе (штат Миннесота) началась очередная волна протестов после того, как сотрудник пограничной службы застрелил в городе мужчину. Министерство внутренней безопасности США заявило, что погибший оказал сопротивление, когда федеральные агенты попытались отобрать у него оружие. 7 января, во время операции по поиску нелегальных мигрантов сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля потребовали от женщины, остановившейся на машине посреди проезжей части, выйти из транспортного средства. Когда автомобиль начал двигаться вперед, один из служащих ведомства открыл огонь по водителю, женщина умерла от полученных ранений. Инциденты вызвали широкий общественный резонанс и спровоцировали критику в адрес президента США республиканца Дональда Трампа и его окружения, а также действий силовиков со стороны демократов и их сторонников.

Ранее в город по распоряжению Белого дома были направлены крупные силы для активизации задержания нелегальных иммигрантов и борьбы с преступностью. В результате в Миннеаполисе начались акции протеста против присутствия этих силовиков и используемой ими жесткой тактики действий.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

11:05 03.02.2026
Запад хочет отрезать Китай от выхода к Индийскому океану — Шойгу
0
83
11:00 03.02.2026
Илон Маск объединил свои компании xAI и SpaceX
0
98
10:40 03.02.2026
Сбер: Подход бизнеса к выбору ИИ-проектов должен быть прагматичным
0
126
10:38 03.02.2026
В Сбере рассказали, как решается проблема кадрового голода в ИИ-экономике
0
132
10:32 03.02.2026
Почти половина норвежцев против того, чтобы кронпринцесса стала их королевой — опрос
0
141
10:20 03.02.2026
Девятиклассник открыл стрельбу в гимназии № 16 в Уфе, пострадавших нет — глава Башкирии
0
155
10:05 03.02.2026
Оспа обезьян может протекать в легкой форме, летальность в текущей вспышке ниже 0,1-0,5%
0
172
10:00 03.02.2026
В Харькове после взрывов наблюдаются проблемы с отоплением и электротранспортом
0
175
09:32 03.02.2026
Израиль станет целью для Тегерана в случае удара США по Ирану — советник верховного лидера
0
251
09:20 03.02.2026
Тело пропавшего в Петербурге 9-летнего мальчика обнаружено в водоеме в Ленобласти
0
272

Возврат к списку