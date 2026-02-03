Почти половина норвежцев против того, чтобы кронпринцесса стала их королевой — опрос
10:32 03.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти половина жителей Норвегии не хотят, чтобы кронпринцесса Метте-Марит стала их следующей королевой после того, как стало известно о ее связи с американским финансистом Джеффри Эпштейном, уличенным в растлении несовершеннолетних. Об этом свидетельствует опрос компании Verian, проведенный в понедельник для телеканала TV2.
Согласно опросу, 47,6% норвежцев против того, чтобы кронпринцесса Метте-Марит стала королевой. В то же время в ее поддержку высказались лишь 28,9% респондентов, оставшиеся 23,5% опрошенных воздержались от ответа. Опрос Verian проводился среди 834 участников.
В понедельник газета VG сообщила, что имя кронпринцессы упоминается в документах по делу Эпштейна более тысячи раз. По данным издания, в новых документах, опубликованных Министерством юстиции США 30 января, содержатся подробности взаимоотношений Метте-Марит и Эпштейна. В частности, в обнародованных электронных переписках кронпринцесса и финансист обсуждали встречи и обменивались праздничными поздравлениями.
Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002–2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса.
Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года. В число знакомых Эпштейна входили в том числе 42-й президент США Билл Клинтон и действующий глава американской администрации Дональд Трамп.
