Девятиклассник открыл стрельбу в гимназии № 16 в Уфе, пострадавших нет — глава Башкирии
10:20 03.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ученик 9 класса открыл стрельбу из страйкбольного автомата в гимназии № 16 в Уфе. Он задержан, никто не пострадал, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем телеграм-канале.
«Сегодня утром девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата в уфимской гимназии № 16. Пострадавших нет. Подростка уже задержали. Ситуация на контроле, выясняем подробности», — написал он.
