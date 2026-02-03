Девятиклассник открыл стрельбу в гимназии № 16 в Уфе, пострадавших нет — глава Башкирии

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ученик 9 класса открыл стрельбу из страйкбольного автомата в гимназии № 16 в Уфе. Он задержан, никто не пострадал, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

«Сегодня утром девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата в уфимской гимназии № 16. Пострадавших нет. Подростка уже задержали. Ситуация на контроле, выясняем подробности», — написал он.