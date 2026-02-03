Над регионами России за ночь сбили 10 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили десять украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 3 БПЛА над территорией Белгородской области, 3 БПЛА над территорией Орловской области, 2 БПЛА над территорией Калужской области, 1 БПЛА над территорией Курской области и 1 БПЛА над территорией Ростовской области», — сообщили в военном ведомстве.