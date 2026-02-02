0
НОВОСТИ

Трамп утверждает, что Индия прекратит покупать нефть у РФ, будет приобретать у США

22:00 02.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что индийский премьер-министр Нарендра Моди согласился в телефонном разговоре с ним прекратить приобретение российской нефти и переключиться на закупку этого топлива в Соединенных Штатах и, возможно, Венесуэле.

«Мы говорили о многом, включая торговлю и завершение войны с Россией и Украиной. Он согласился прекратить приобретать российскую нефть, закупать намного больше [этого сырья] у США и, потенциально, Венесуэлы», — говорится в опубликованной в социальной сети Truth Social записи Трампа о телефонной беседе с Моди. «Это поможет завершить войну на Украине <…>», — полагает американский лидер.

