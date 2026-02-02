0
НОВОСТИ

Польша не собирается получать доступ к ядерному оружию — глава МИД

17:32 02.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские власти не обсуждают возможность получать доступ к ядерному оружию. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.

«Нет, мы не собираемся», — ответил Сикорский на вопрос модератора проходящей в Осло международной конференции по вопросам безопасности, обсуждают ли в Польше возможность получить доступ к ядерному оружию. «Прежде всего потому, что Польша является членом Договора о нераспространении ядерного оружия. Во-вторых, ядерное оружие показало себя ненужным в российско-украинской войне, а в-третьих, случай Ирана показывает, что путь от точки А к точке Б может быть очень опасным, может стать разрушительным для страны и оказаться контрпродуктивным», — добавил министр.

О необходимости размещения в Польше американского ядерного оружия неоднократно высказывался в бытность главой польского государства (2015-2025) Анджей Дуда. Поддержку этой идеи выразил также новый президент республики Кароль Навроцкий.

