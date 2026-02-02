Польша не собирается получать доступ к ядерному оружию — глава МИД
17:32 02.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польские власти не обсуждают возможность получать доступ к ядерному оружию. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.
«Нет, мы не собираемся», — ответил Сикорский на вопрос модератора проходящей в Осло международной конференции по вопросам безопасности, обсуждают ли в Польше возможность получить доступ к ядерному оружию. «Прежде всего потому, что Польша является членом Договора о нераспространении ядерного оружия. Во-вторых, ядерное оружие показало себя ненужным в российско-украинской войне, а в-третьих, случай Ирана показывает, что путь от точки А к точке Б может быть очень опасным, может стать разрушительным для страны и оказаться контрпродуктивным», — добавил министр.
О необходимости размещения в Польше американского ядерного оружия неоднократно высказывался в бытность главой польского государства (2015-2025) Анджей Дуда. Поддержку этой идеи выразил также новый президент республики Кароль Навроцкий.
НОВОСТИ
- 22:40 02.02.2026
- Финские пограничники пресекли попытку проникновения иностранцев на территорию РФ
- 22:00 02.02.2026
- Трамп утверждает, что Индия прекратит покупать нефть у РФ, будет приобретать у США
- 21:20 02.02.2026
- Израиль сомневается в перспективах нормализации отношений с Саудовской Аравией — Bloomberg
- 20:40 02.02.2026
- Продажи новых автомобилей в РФ в январе упали на 11% — до 91,4 тыс.
- 20:00 02.02.2026
- ЕС намерен запретить себе покупать у РФ платину и медь — Bloomberg
- 19:20 02.02.2026
- Полиция Норвегии вновь задержала сына кронпринцессы
- 19:08 02.02.2026
- Аэропорт Горно-Алтайск запустил новый сайт
- 18:40 02.02.2026
- Британия отзывает аккредитацию у сотрудника посольства РФ — МИД
- 18:00 02.02.2026
- ДТП под Красноярском произошло из-за отцепившегося от грузовика модульного дома
- 17:12 02.02.2026
- Подозреваемый в похищении 9-летнего мальчика в Петербурге задержан — СК
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать