В Британии за год вдвое выросло число инцидентов с неопознанными БПЛА над военными базами

15:12 02.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число инцидентов с неавторизованными беспилотниками над британскими военными объектами выросло более чем вдвое за прошедший год. Об этом говорится в заявлении Минобороны Соединенного Королевства.

Отмечается, что в 2025 году было зарегистрировано 266 инцидентов с БПЛА над британскими военными объектами. Годом ранее было зафиксировано 126 подобных случаев. В связи с этим правительство Великобритании в рамках билля о вооруженных силах предоставит военнослужащим полномочия сбивать представляющие угрозу беспилотники, в том числе наземные, морские и подводные дроны, без обращения в полицию.

В заявлении подчеркивается, что кабмин Лейбористской партии с момента прихода к власти в июле 2024 года в четыре раза увеличил расходы на борьбу с беспилотными воздушными системами. В оборонном ведомстве указали, что в 2026 году на эти цели было выделено 200 млн фунтов ($275 млн).

