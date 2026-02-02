Торговый оборот РФ и Белоруссии вырос за год на 5,6% — Турчин

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Торговый оборот России и Белоруссии за год вырос на 5,6%, торговля услугами показывает еще более высокие темпы роста. Об этом сообщил премьер-министр республики Александр Турчин в ходе заседания Совета министров Союзного государства в Москве.

«За 2025 год внешний торговый оборот Беларуси и России увеличился на 5,6%. Еще более высокими темпами растет торговля услугами», — сказал он.