Россия в 2025 году нарастила экспорт мяса птицы в страны Африки в 3,5 раза
13:20 02.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экспорт мяса птицы и субпродуктов из России в страны Африки в 2025 году, по предварительным оценкам экспертов, вырос в 3,5 раза в стоимостном выражении и в 2,4 раза в физическом, до более 35 тыс. тонн на сумму свыше $51 млн, сообщили ТАСС в федеральном центре «Агроэкспорт».
«Согласно предварительным оценкам экспертов, Россия в 2025 году поставила в страны Африки более 35 тыс. тонн мяса птицы и субпродуктов на сумму более 51 млн долл. США. В 2024 году экспорт составил более 14,5 тыс. тонн на почти 15 млн долл. США. Таким образом, объем поставок вырос в 2,4 раза в весе и в 3,5 раза — в деньгах», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в топ-5 покупателей мяса птицы и субпродуктов в стоимостном выражении входят Бенин (около $21 млн), ДР Конго (около $11 млн), Гана (около $6 млн), Мозамбик (около $4 млн), Гвинея (более $3 млн).
«Агроэкспорт» также сообщает, что в прошлом году осуществились первые поставки мяса птицы и субпродуктов в Центрально-Африканскую Республику и Судан. Также был возобновлен экспорт в Сьерра-Леоне и Джибути (с 2017 года), Танзанию (с 2020 года), Гамбию (с 2018 года), Марокко и Того (с 2023 года).
НОВОСТИ
- 22:40 02.02.2026
- Финские пограничники пресекли попытку проникновения иностранцев на территорию РФ
- 22:00 02.02.2026
- Трамп утверждает, что Индия прекратит покупать нефть у РФ, будет приобретать у США
- 21:20 02.02.2026
- Израиль сомневается в перспективах нормализации отношений с Саудовской Аравией — Bloomberg
- 20:40 02.02.2026
- Продажи новых автомобилей в РФ в январе упали на 11% — до 91,4 тыс.
- 20:00 02.02.2026
- ЕС намерен запретить себе покупать у РФ платину и медь — Bloomberg
- 19:20 02.02.2026
- Полиция Норвегии вновь задержала сына кронпринцессы
- 19:08 02.02.2026
- Аэропорт Горно-Алтайск запустил новый сайт
- 18:40 02.02.2026
- Британия отзывает аккредитацию у сотрудника посольства РФ — МИД
- 18:00 02.02.2026
- ДТП под Красноярском произошло из-за отцепившегося от грузовика модульного дома
- 17:32 02.02.2026
- Польша не собирается получать доступ к ядерному оружию — глава МИД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать