Россия в 2025 году нарастила экспорт мяса птицы в страны Африки в 3,5 раза

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экспорт мяса птицы и субпродуктов из России в страны Африки в 2025 году, по предварительным оценкам экспертов, вырос в 3,5 раза в стоимостном выражении и в 2,4 раза в физическом, до более 35 тыс. тонн на сумму свыше $51 млн, сообщили ТАСС в федеральном центре «Агроэкспорт».

«Согласно предварительным оценкам экспертов, Россия в 2025 году поставила в страны Африки более 35 тыс. тонн мяса птицы и субпродуктов на сумму более 51 млн долл. США. В 2024 году экспорт составил более 14,5 тыс. тонн на почти 15 млн долл. США. Таким образом, объем поставок вырос в 2,4 раза в весе и в 3,5 раза — в деньгах», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в топ-5 покупателей мяса птицы и субпродуктов в стоимостном выражении входят Бенин (около $21 млн), ДР Конго (около $11 млн), Гана (около $6 млн), Мозамбик (около $4 млн), Гвинея (более $3 млн).

«Агроэкспорт» также сообщает, что в прошлом году осуществились первые поставки мяса птицы и субпродуктов в Центрально-Африканскую Республику и Судан. Также был возобновлен экспорт в Сьерра-Леоне и Джибути (с 2017 года), Танзанию (с 2020 года), Гамбию (с 2018 года), Марокко и Того (с 2023 года).