Нужно исключить угрозу реванша со стороны Украины в будущем — Медведев
12:32 02.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Угроза реванша со стороны Украины должна быть исключена, независимо от размеров, в которых останется это государство. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.
«Для устойчивости международных отношений исключительно важно, чтобы политический режим — подчеркиваю, не государство, а политический режим, который в настоящий момент существует на Украине, даже не персонифицированный в каком-то из людей, — он просто исчез», — сказал Медведев, отметив, что этот режим носит антироссийский характер и основан на зоологической ненависти к несогласным.
«Поэтому вне зависимости от размеров того украинского государства, которое останется после завершения военных действий, — об этом говорить рано, — нужно, чтобы оттуда больше никогда не исходила угроза. Угроза реванша. Особенно если этой угрозе будут способствовать отдельные европейские или иные страны, западные прежде всего», — подчеркнул Медведев. Он в связи с этим назвал демонтаж киевского режима «исключительно важной задачей», отметив, что «все остальное покажет будущее».
