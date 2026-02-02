Шойгу обсудит в Мьянме ВТС и сотрудничество спецслужб

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу обсудит с высшим политическим руководством Мьянмы военное и военно-техническое сотрудничество, взаимодействие спецслужб и финансовых разведок. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

В повестке дня «обсуждение вопросов по широкому спектру двусторонних отношений, затрагивающих национальную и региональную безопасность, двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество, взаимодействие в торгово-экономической сфере и координация подходов на международной арене». В фокусе внимания также «сотрудничество по линии спецслужб и правоохранительных органов, финансовых разведок, Минюста России и Росгвардии».