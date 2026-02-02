Шойгу обсудит в Мьянме ВТС и сотрудничество спецслужб
11:32 02.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу обсудит с высшим политическим руководством Мьянмы военное и военно-техническое сотрудничество, взаимодействие спецслужб и финансовых разведок. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
В повестке дня «обсуждение вопросов по широкому спектру двусторонних отношений, затрагивающих национальную и региональную безопасность, двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество, взаимодействие в торгово-экономической сфере и координация подходов на международной арене». В фокусе внимания также «сотрудничество по линии спецслужб и правоохранительных органов, финансовых разведок, Минюста России и Росгвардии».
НОВОСТИ
- 22:40 02.02.2026
- Финские пограничники пресекли попытку проникновения иностранцев на территорию РФ
- 22:00 02.02.2026
- Трамп утверждает, что Индия прекратит покупать нефть у РФ, будет приобретать у США
- 21:20 02.02.2026
- Израиль сомневается в перспективах нормализации отношений с Саудовской Аравией — Bloomberg
- 20:40 02.02.2026
- Продажи новых автомобилей в РФ в январе упали на 11% — до 91,4 тыс.
- 20:00 02.02.2026
- ЕС намерен запретить себе покупать у РФ платину и медь — Bloomberg
- 19:20 02.02.2026
- Полиция Норвегии вновь задержала сына кронпринцессы
- 19:08 02.02.2026
- Аэропорт Горно-Алтайск запустил новый сайт
- 18:40 02.02.2026
- Британия отзывает аккредитацию у сотрудника посольства РФ — МИД
- 18:00 02.02.2026
- ДТП под Красноярском произошло из-за отцепившегося от грузовика модульного дома
- 17:32 02.02.2026
- Польша не собирается получать доступ к ядерному оружию — глава МИД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать