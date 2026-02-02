Инструктор и два курсанта погибли при крушении учебного самолета в Орске

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два курсанта и инструктор находились на борту учебного воздушного судна Diamond, который потерпел крушение в Оренбургской области. По предварительным данным, все они погибли, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«На борту находилось три пассажира: два курсанта и инструктор. Предварительно, все члены экипажа погибли», — отмечается в сообщении.