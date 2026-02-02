Макрон санкционировал запуск плана по ликвидации «неугодных лидеров» Африки — СВР РФ
12:00 02.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон санкционировал своим спецслужбам запуск плана по устранению «неугодных лидеров» Африки. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
«То ли вдохновившись американской операцией по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, то ли вообразив себя вершителем судеб африканских народов, Макрон санкционировал своим спецслужбам запуск плана по ликвидации „неугодных лидеров“ Африки», — отметили в СВР.
