0
0
574
НОВОСТИ

ФСБ предотвратила теракт в здании УФСБ по Республике Крым и Севастополю

11:05 02.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в здании УФСБ по Республике Крым и Севастополю, организованный украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Установлено, что представитель сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) связался с жителем Крыма посредством мессенджера Telegram, представился сотрудником ФСБ России и предложил поступить на службу в органы безопасности. В качестве проверочного задания кандидату необходимо было занести в административное здание управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю портативную аудиоколонку с функцией записи, якобы для выявления „предателей“ в спецслужбе», — сообщили в ЦОС.

После того, как мужчина прибыл на контрольно-пропускной пункт, он был досмотрен и задержан. При нем обнаружено закамуфлированное под аудиоколонку самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия, состоящее из 1 кг взрывчатого вещества иностранного производства, электродетонатора и поражающих элементов в виде шариков подшипников, срабатывающее при активации непосредственным исполнителем. Как отметили в ЦОС, по замыслу украинской спецслужбы подрыв взрывного устройства привел бы к гибели не только сотрудников ФСБ, но и самого исполнителя, который использовался втемную в качестве «смертника».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:40 02.02.2026
Финские пограничники пресекли попытку проникновения иностранцев на территорию РФ
0
136
22:00 02.02.2026
Трамп утверждает, что Индия прекратит покупать нефть у РФ, будет приобретать у США
0
186
21:20 02.02.2026
Израиль сомневается в перспективах нормализации отношений с Саудовской Аравией — Bloomberg
0
237
20:40 02.02.2026
Продажи новых автомобилей в РФ в январе упали на 11% — до 91,4 тыс.
0
259
20:00 02.02.2026
ЕС намерен запретить себе покупать у РФ платину и медь — Bloomberg
0
312
19:20 02.02.2026
Полиция Норвегии вновь задержала сына кронпринцессы
0
359
19:08 02.02.2026
Аэропорт Горно-Алтайск запустил новый сайт
0
364
18:40 02.02.2026
Британия отзывает аккредитацию у сотрудника посольства РФ — МИД
0
418
18:00 02.02.2026
ДТП под Красноярском произошло из-за отцепившегося от грузовика модульного дома
0
417
17:32 02.02.2026
Польша не собирается получать доступ к ядерному оружию — глава МИД
0
434

Возврат к списку