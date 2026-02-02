ФСБ предотвратила теракт в здании УФСБ по Республике Крым и Севастополю

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в здании УФСБ по Республике Крым и Севастополю, организованный украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Установлено, что представитель сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) связался с жителем Крыма посредством мессенджера Telegram, представился сотрудником ФСБ России и предложил поступить на службу в органы безопасности. В качестве проверочного задания кандидату необходимо было занести в административное здание управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю портативную аудиоколонку с функцией записи, якобы для выявления „предателей“ в спецслужбе», — сообщили в ЦОС.

После того, как мужчина прибыл на контрольно-пропускной пункт, он был досмотрен и задержан. При нем обнаружено закамуфлированное под аудиоколонку самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия, состоящее из 1 кг взрывчатого вещества иностранного производства, электродетонатора и поражающих элементов в виде шариков подшипников, срабатывающее при активации непосредственным исполнителем. Как отметили в ЦОС, по замыслу украинской спецслужбы подрыв взрывного устройства привел бы к гибели не только сотрудников ФСБ, но и самого исполнителя, который использовался втемную в качестве «смертника».