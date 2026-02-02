Стоимость биткойна опустилась ниже $75 тыс.

Обсудить на форуме

Цена биткойна опустилась ниже $75 тыс. впервые с 7 апреля 2025 года, свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным на 06:30 мск, стоимость биткойна составляла $74 859,9 (минус 4,89%).

К 06:35 мск биткойн замедлил снижение и торговался на уровне $74 865 (минус 4,88%).