Медведев рассказал, что имеет специальность артиллериста
10:32 02.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что в молодости получил военно-учетную специальность артиллериста. Об этом он сообщил в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.
«Конечно, я стрелял из разного оружия. Началось все, когда я получал военную учетную специальность. Я артиллерист по специальности», — рассказал политик.
По его словам, ему довелось стрелять из гаубицы Д-30, которая до сих пор активно применяется. «И сейчас могу стрельнуть, причем не с использованием электронных видов определения всех параметров стрельбы, а с использованием ПУО — прибора управления огнем», — сказал он, отметив, что для того, чтобы стать лейтенантом, надо было это все неплохо выучить. «Вот я стрелял из Д-30, а потом еще стрелял сразу же из нашей противотанковой пушки образца 1937 года, „сорокапятки“. Все стреляли в направлении финской границы. Не потому, что мы с Финляндией враждовали. Наоборот, тогда был такой „пушистый период“. А просто потому, что там часть находилась», — поделился воспоминаниями Медведев.
Впоследствии, по словам политика, ему приходилось стрелять из разного оружия — из автоматов, из снайперских винтовок, из пистолетов и других видов оружия. «Это, кстати, как иногда принято говорить, переключает внимание», — подытожил он.
