Омский суд заключил под стражу подростка, планировавшего убийства в школе

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Омский суд арестовал 14-летнего жителя Омской области, который поддерживал идеологию организации «Колумбайн» (признана в РФ террористической и запрещенной) и разработал план убийства учеников и сотрудников образовательного учреждения. Об этом сообщил ТАСС представитель объединенной пресс-службы омских судов Аскер Абишов.

«Тюкалинский городской суд Омской области вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 14-летнему подростку, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической)», — сказал Абишов.