НОВОСТИ

Над регионами России за ночь сбит 31 украинский БПЛА

09:00 02.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили 31 украинский БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 22 — над территорией Белгородской области, 4 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 2 — над территорией Ростовской области и по 1 — над территориями Астраханской, Брянской и Курской областей», — сообщили в военном ведомстве.

