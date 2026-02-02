09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поддержал главу российского МИД Сергея Лаврова, который недавно поиронизировал над тем, что Британия является единственной страной в мире, которая сама себя называет «великой». Об этом речь зашла в интервью Медведева ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.

«У нас, кстати, модно теперь говорить „Британия“, — заметил российский политик, отвечая на вопрос, что Россия будет делать со своим патологическим политическим врагом. „Вы знаете, недавно господин Лавров сказал, что почему одна только страна называется Great Britain. Ну мы же не именуемся Great Russia, хотя мы, конечно, Великая Россия, но мы себя так не называем“, — сказал Медведев.