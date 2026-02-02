Два человека погибли в Старом Осколе в Белгородской области при атаке БПЛА

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека погибли при ударе беспилотника по частному дому в Старом Осколе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«От удара беспилотника по частному дому начался пожар, который привел к частичному обрушению здания. Работающие на месте происшествия спасатели обнаружили тела двух человек», — написал он в телеграм-канале.