Трамп пошутил о возможности вхождения Венесуэлы, Канады и Гренландии в состав США — WP
09:20 02.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский президент Дональд Трамп на приеме, состоявшемся в Вашингтоне 30 января, в шутку говорил о возможности вхождения Венесуэлы, Канады и Гренландии в состав США. Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post (WP).
Как отмечается в публикации, Трамп выступил с речью перед участниками приема, который прошел в одном из отелей американской столицы в закрытом для журналистов формате. Глава вашингтонской администрации в шутку отметил, что ему, возможно, придется прервать выступление, чтобы проследить за вторжением США в Гренландию. Он также добавил: «Мы не станем вторгаться в Гренландию. Мы ее купим». «У меня никогда не было намерений превращать Гренландию в 51-й [американский] штат. Я хотел сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия будет 52-м штатом. Венесуэла может быть 53-м [американским штатом]», — добавил Трамп. Далее он пояснил, что все сказанное им не следует воспринимать всерьез.
НОВОСТИ
- 22:40 02.02.2026
- Финские пограничники пресекли попытку проникновения иностранцев на территорию РФ
- 22:00 02.02.2026
- Трамп утверждает, что Индия прекратит покупать нефть у РФ, будет приобретать у США
- 21:20 02.02.2026
- Израиль сомневается в перспективах нормализации отношений с Саудовской Аравией — Bloomberg
- 20:40 02.02.2026
- Продажи новых автомобилей в РФ в январе упали на 11% — до 91,4 тыс.
- 20:00 02.02.2026
- ЕС намерен запретить себе покупать у РФ платину и медь — Bloomberg
- 19:20 02.02.2026
- Полиция Норвегии вновь задержала сына кронпринцессы
- 19:08 02.02.2026
- Аэропорт Горно-Алтайск запустил новый сайт
- 18:40 02.02.2026
- Британия отзывает аккредитацию у сотрудника посольства РФ — МИД
- 18:00 02.02.2026
- ДТП под Красноярском произошло из-за отцепившегося от грузовика модульного дома
- 17:32 02.02.2026
- Польша не собирается получать доступ к ядерному оружию — глава МИД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать