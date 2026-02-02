0
НОВОСТИ

Трамп пошутил о возможности вхождения Венесуэлы, Канады и Гренландии в состав США — WP

09:20 02.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп на приеме, состоявшемся в Вашингтоне 30 января, в шутку говорил о возможности вхождения Венесуэлы, Канады и Гренландии в состав США. Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post (WP).

Как отмечается в публикации, Трамп выступил с речью перед участниками приема, который прошел в одном из отелей американской столицы в закрытом для журналистов формате. Глава вашингтонской администрации в шутку отметил, что ему, возможно, придется прервать выступление, чтобы проследить за вторжением США в Гренландию. Он также добавил: «Мы не станем вторгаться в Гренландию. Мы ее купим». «У меня никогда не было намерений превращать Гренландию в 51-й [американский] штат. Я хотел сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия будет 52-м штатом. Венесуэла может быть 53-м [американским штатом]», — добавил Трамп. Далее он пояснил, что все сказанное им не следует воспринимать всерьез.

