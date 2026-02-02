Число жертв схода оползня в Индонезии достигло 74
10:00 02.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество погибших в результате схода оползня в индонезийской провинции Западная Ява увеличилось до 74. Об этом сообщил портал Tempo со ссылкой на местные правоохранительные органы.
Ранее поступала информация о 50 погибших. Шесть человек до сих пор числятся пропавшими без вести. В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается.
Инцидент произошел 24 января в округе Западный Бандунг, где на фоне обильных осадков оползень накрыл населенный пункт Пасир-Лангу.
