Сбер в три раза снизил цены на GigaChat для бизнеса

10:52

Сбер в три раза снизил стоимость использования сервиса GigaChat API. Таким образом, ещё большее количество российских компаний получает возможность воспользоваться всеми преимуществами отечественного генеративного искусственного интеллекта, чтобы повысить свою эффективность и конкурентоспособность на рынке. Снижение цен распространяется на тарифные планы с предварительным приобретением пакетов токенов, тарифы pay-as-you-go (оплата по фактическому использованию), оплату пакетов токенов банковскими картами.

«Мы отмечаем значительный рост интереса российских компаний к внедрению GigaChat. И это вполне закономерно, ведь наш сервис разработан с учётом особенностей российского рынка, прекрасно понимает локальный контекст и обеспечивает высокую безопасность и надёжность данных, – отметил Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка. – Учитывая важность доступности наших инновационных решений для большего числа организаций, мы объявляем о снижении стоимости всех тарифных планов на модельный ряд GigaChat Lite, Pro и MAX в облаке. Это позволит ещё большему количеству клиентов воспользоваться уникальными возможностями технологии, существенно повышая эффективность своего бизнеса при умеренных инвестициях».