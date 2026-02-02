Сбер в три раза снизил цены на GigaChat для бизнеса
10:52 02.02.2026
Сбер в три раза снизил стоимость использования сервиса GigaChat API. Таким образом, ещё большее количество российских компаний получает возможность воспользоваться всеми преимуществами отечественного генеративного искусственного интеллекта, чтобы повысить свою эффективность и конкурентоспособность на рынке. Снижение цен распространяется на тарифные планы с предварительным приобретением пакетов токенов, тарифы pay-as-you-go (оплата по фактическому использованию), оплату пакетов токенов банковскими картами.
«Мы отмечаем значительный рост интереса российских компаний к внедрению GigaChat. И это вполне закономерно, ведь наш сервис разработан с учётом особенностей российского рынка, прекрасно понимает локальный контекст и обеспечивает высокую безопасность и надёжность данных, – отметил Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка. – Учитывая важность доступности наших инновационных решений для большего числа организаций, мы объявляем о снижении стоимости всех тарифных планов на модельный ряд GigaChat Lite, Pro и MAX в облаке. Это позволит ещё большему количеству клиентов воспользоваться уникальными возможностями технологии, существенно повышая эффективность своего бизнеса при умеренных инвестициях».
НОВОСТИ
- 22:40 02.02.2026
- Финские пограничники пресекли попытку проникновения иностранцев на территорию РФ
- 22:00 02.02.2026
- Трамп утверждает, что Индия прекратит покупать нефть у РФ, будет приобретать у США
- 21:20 02.02.2026
- Израиль сомневается в перспективах нормализации отношений с Саудовской Аравией — Bloomberg
- 20:40 02.02.2026
- Продажи новых автомобилей в РФ в январе упали на 11% — до 91,4 тыс.
- 20:00 02.02.2026
- ЕС намерен запретить себе покупать у РФ платину и медь — Bloomberg
- 19:20 02.02.2026
- Полиция Норвегии вновь задержала сына кронпринцессы
- 19:08 02.02.2026
- Аэропорт Горно-Алтайск запустил новый сайт
- 18:40 02.02.2026
- Британия отзывает аккредитацию у сотрудника посольства РФ — МИД
- 18:00 02.02.2026
- ДТП под Красноярском произошло из-за отцепившегося от грузовика модульного дома
- 17:32 02.02.2026
- Польша не собирается получать доступ к ядерному оружию — глава МИД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать