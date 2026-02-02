Медведев ожидает, что Украина сохранится «в каком-то виде»

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ожидает, что после демонтажа киевского режима Украина сохранится «в каком-то виде».

Медведев отметил, что пока враждебный по отношению к России режим не будет демонтирован, спокойствия не наступит. «Это не означает, что само государство закончится — оно в каком-то виде сохранится. В каком, еще раз говорю, — я не знаю», — пояснил зампред Совбеза РФ в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.