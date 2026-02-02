Власти Китая казнили четырех человек за наркоторговлю и похищение людей
11:00 02.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти КНР привели в исполнение смертный приговор четырем преступникам, занимавшимся продажей наркотиков и похищением людей. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Как уточняется, казнь состоялась в городе Шэньчжэнь (южная провинция Гуандун). Согласно материалам следствия, злоумышленники совершили преступления и по таким статьям уголовного кодекса, как преднамеренное убийство, нанесение увечий, мошенничество, организация азартных игр и притонов.
По официальным подсчетам, объем средств, незаконно полученных мошенниками, связанными с преступными кругами в Мьянме, превысил 29 млрд юаней (порядка $4,2 млрд по текущему курсу ЦБ КНР). Указанные лица также связаны с производством и продажей порядка 11 тонн метамфетамина.
НОВОСТИ
- 22:40 02.02.2026
- Финские пограничники пресекли попытку проникновения иностранцев на территорию РФ
- 22:00 02.02.2026
- Трамп утверждает, что Индия прекратит покупать нефть у РФ, будет приобретать у США
- 21:20 02.02.2026
- Израиль сомневается в перспективах нормализации отношений с Саудовской Аравией — Bloomberg
- 20:40 02.02.2026
- Продажи новых автомобилей в РФ в январе упали на 11% — до 91,4 тыс.
- 20:00 02.02.2026
- ЕС намерен запретить себе покупать у РФ платину и медь — Bloomberg
- 19:20 02.02.2026
- Полиция Норвегии вновь задержала сына кронпринцессы
- 19:08 02.02.2026
- Аэропорт Горно-Алтайск запустил новый сайт
- 18:40 02.02.2026
- Британия отзывает аккредитацию у сотрудника посольства РФ — МИД
- 18:00 02.02.2026
- ДТП под Красноярском произошло из-за отцепившегося от грузовика модульного дома
- 17:32 02.02.2026
- Польша не собирается получать доступ к ядерному оружию — глава МИД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать