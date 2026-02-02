В ВСУ запретили брать в плен российских военнослужащих — пленный контрразведчик
12:20 02.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Командование ВСУ запретило подчиненным брать в плен российских военнослужащих. Как рассказал в беседе с ТАСС пленный украинский контрразведчик и агент СБУ Сергей Мыхайлов, украинские солдаты стараются допросить бойцов РФ и расстрелять.
«Вообще у украинского командования, на сколько мне известно, позиция не брать в плен русских солдат. По многим подразделениям стоит задача не брать — допросить и убить», — сказал контрразведчик.
Ранее о запрете пленения в беседе с ТАСС рассказал темнокожий боевик запрещенного в РФ «Азова» Даниэль Жарков.
