Афганистан хочет покупать у России нефть и газ — посол в Москве

Афганистан заинтересован в закупках у России нефти и газа. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Афганистана в РФ Гуль Хасан.

«В настоящее время торгово-экономические отношения между двумя странами находятся на стадии развития. В случае устранения ряда проблем, в частности банковских ограничений, Афганистан сможет импортировать из России нефть, газ, медикаменты, промышленные товары, зерно, растительные масла и другую продукцию», — сказал он в своем первом интервью в качестве главы диппредставительства в Москве.