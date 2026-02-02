Состояние богатейших россиян в январе 2026 года выросло на $19,4 млрд — Bloomberg
14:12 02.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Состояние богатейших бизнесменов России в январе 2026 года увеличилось на $19,392 млрд, следует из опубликованного агентством Bloomberg «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.
По данным Bloomberg Billionaires Index, президент «Норникеля» Владимир Потанин с начала года заработал $3,46 млрд, его состояние достигло $29,9 млрд, а состояние сооснователя компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко возросло на $2,83 млрд, до $21,8 млрд.
В то же время глава «Новатэка» Леонид Михельсон в январе 2026 года заработал $1,93 млрд, его состояние составило $25,6 млрд, а основатель нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов заработала $1,55 млрд, его состояние увеличилось до $24,1 млрд.
Наибольшие убытки понес сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров — его состояние уменьшилось на $786 млн, до $13,6 млрд.
