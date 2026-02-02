Ночью на Солнце произошли 3 вспышки высочайшего класса

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три вспышки высочайшего класса Х зафиксированы в ночь на 2 февраля. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«2 февраля в 03:22 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N13E35) зарегистрирована вспышка X1.5 продолжительностью 15 минут. <…> в 03:36 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N13E34) зарегистрирована вспышка X2.8 продолжительностью 9 минут», — говорится в сообщении.

Кроме того, ранее сообщалось о вспышке Х8.1. Также 2 февраля на Солнце зафиксировано еще пять вспышек предпоследнего класса мощности. Первая зарегистрирована в 02:27 мск (М1.4), а последняя — в 07:47 мск (М3.0).

Все вспышки произошли в активной области 4366.