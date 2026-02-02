0
0
553
НОВОСТИ

Ночью на Солнце произошли 3 вспышки высочайшего класса

14:00 02.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три вспышки высочайшего класса Х зафиксированы в ночь на 2 февраля. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«2 февраля в 03:22 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N13E35) зарегистрирована вспышка X1.5 продолжительностью 15 минут. <…> в 03:36 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N13E34) зарегистрирована вспышка X2.8 продолжительностью 9 минут», — говорится в сообщении.

Кроме того, ранее сообщалось о вспышке Х8.1. Также 2 февраля на Солнце зафиксировано еще пять вспышек предпоследнего класса мощности. Первая зарегистрирована в 02:27 мск (М1.4), а последняя — в 07:47 мск (М3.0).

Все вспышки произошли в активной области 4366.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:40 02.02.2026
Финские пограничники пресекли попытку проникновения иностранцев на территорию РФ
0
142
22:00 02.02.2026
Трамп утверждает, что Индия прекратит покупать нефть у РФ, будет приобретать у США
0
193
21:20 02.02.2026
Израиль сомневается в перспективах нормализации отношений с Саудовской Аравией — Bloomberg
0
240
20:40 02.02.2026
Продажи новых автомобилей в РФ в январе упали на 11% — до 91,4 тыс.
0
263
20:00 02.02.2026
ЕС намерен запретить себе покупать у РФ платину и медь — Bloomberg
0
317
19:20 02.02.2026
Полиция Норвегии вновь задержала сына кронпринцессы
0
364
19:08 02.02.2026
Аэропорт Горно-Алтайск запустил новый сайт
0
368
18:40 02.02.2026
Британия отзывает аккредитацию у сотрудника посольства РФ — МИД
0
422
18:00 02.02.2026
ДТП под Красноярском произошло из-за отцепившегося от грузовика модульного дома
0
421
17:32 02.02.2026
Польша не собирается получать доступ к ядерному оружию — глава МИД
0
438

Возврат к списку