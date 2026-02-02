Французские военные отработали сценарий «Битвы за Москву» на учениях штабов

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Офицеры командования Сухопутных войск (СВ) Франции детально изучили опыт исторических сражений, проведя командно-штабную тренировку с использованием симуляции «Битва за Москву». Об этом сообщается на страницах командования перспективных боевых действий CCF (Commandement du combat futur) французских СВ в социальных сетях.

Мероприятие прошло в период с 26 по 29 января в рамках ежегодного курса для референтов по военным играм. В течение четырех дней французские офицеры и штабные работники осваивали методики управления войсками в условиях крупномасштабного конфликта.

В командовании отметили, что цель таких курсов, которые проводятся примерно каждые шесть недель, — «адаптация» штабов и полков французской армии к использованию варгеймов как инструмента тактической подготовки.

Французская сторона также активно делится этим опытом с союзниками по НАТО. В частности, сообщается, что 21 января была проведена демонстрация для офицеров связи, после которой интерес к внедрению подобных методик проявил начальник штаба СВ Испании.