Пятеро детей погибли, шесть пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Красноярском крае

16:16 02.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пять детей погибли, еще шесть получили травмы в результате столкновения автобуса ПАЗ и грузового автомобиля на трассе Р-255 «Сибирь». Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«ДТП произошло на федеральной автодороге Р-255 „Сибирь“. Столкнулся автобус ПАЗ и грузовой автомобиль. Предварительно, в результате ДТП погибли пять детей в возрасте примерно 16-17 лет, еще шесть пострадали», — сказал собеседник агентства.

Всего, по его словам, в автобусе было 13 человек, 11 из них подростки.

