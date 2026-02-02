Венгрия подала в Суд ЕС иск против запрета на поставки энергоносителей из РФ — Сийярто

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия подала в Суд ЕС иск против запрета Евросоюза на поставки энергоносителей из России. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он отметил, что решение Совета ЕС о запрете на российский газ вступило в силу, поэтому венгерское правительство, как и планировало, сразу же подало иск в Суд ЕС с требованием его отмены. «Этот иск должен быть рассмотрен», — говорится в заявлении Сийярто, которое распространил венгерский МИД.