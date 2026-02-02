Глава МИД Франции призвал Иран пойти на уступки США

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал власти Ирана согласиться на предложения США и пойти на уступки для снижения напряженности. Об этом он заявил во время поездки в Университет Тулузы в эфире телеканала BFMTV.

«США подготовились к удару по Ирану. Они предложили Ирану переговоры, и тот должен использовать эту возможность, согласиться на большие уступки и на радикальное изменение позиции», — сказал министр.

26 января президент США Дональд Трамп заявил, что «огромная армада» направляется в сторону Ирана. Он выразил надежду на то, что Тегеран сядет за стол переговоров и заключит «справедливую и равноправную» сделку, подразумевающую полный отказ от ядерного оружия.