Глава МИД Франции призвал Иран пойти на уступки США
16:32 02.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал власти Ирана согласиться на предложения США и пойти на уступки для снижения напряженности. Об этом он заявил во время поездки в Университет Тулузы в эфире телеканала BFMTV.
«США подготовились к удару по Ирану. Они предложили Ирану переговоры, и тот должен использовать эту возможность, согласиться на большие уступки и на радикальное изменение позиции», — сказал министр.
26 января президент США Дональд Трамп заявил, что «огромная армада» направляется в сторону Ирана. Он выразил надежду на то, что Тегеран сядет за стол переговоров и заключит «справедливую и равноправную» сделку, подразумевающую полный отказ от ядерного оружия.
