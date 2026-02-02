Британия отзывает аккредитацию у сотрудника посольства РФ — МИД

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании отзывает аккредитацию у сотрудника российского посольства в Лондоне. Об этом говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.

«Сегодня мы предпринимаем ответные действия, отзывая аккредитацию у российского дипломата», — указывается в тексте. В нем отмечается, что решение было принято в ответ на высылку британского дипломата из Москвы. В МИД королевства сообщили, что «любые дальнейшие действия со стороны России будут рассматриваться как эскалация и получат надлежащий ответ».