Израиль сомневается в перспективах нормализации отношений с Саудовской Аравией — Bloomberg
21:20 02.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израильские власти все больше сомневаются, что им удастся в обозримом будущем нормализовать отношения с Саудовской Аравией. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По его сведениям, руководство еврейского государства обеспокоено укреплением связей Эр-Рияда с Пакистаном, а также противостоянием с Абу-Даби. В свою очередь власти Саудовской Аравии указывают на то, что готовы улучшать отношения с Израилем только при условии создания независимого палестинского государства, против чего выступает израильская сторона.
В настоящее время Израиль производит оценку того, являются ли изменения в политике Эр-Рияда временными или же корректировки саудовского курса будут носить долговременный характер.
В конце прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия со временем присоединится к Авраамовым соглашениям по нормализации отношений с Израилем.
