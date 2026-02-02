ЕС намерен запретить себе покупать у РФ платину и медь — Bloomberg

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз намерен запретить себе приобретать у России платину, медь, иридий и родий, что будет отражено в 20-м пакете санкций. Об этом сообщило со ссылкой на свои источники агентство Bloomberg.

Еврокомиссия ранее заявляла, что планирует утвердить 20-й пакет до 24 февраля 2026 года, не комментируя его содержание.