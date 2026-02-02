0
НОВОСТИ

Полиция Норвегии вновь задержала сына кронпринцессы

19:20 02.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Осло задержала сына кронпринцессы Норвегии Мариуса Борга Хёйби по нескольким новым обвинениям. Об этом сообщило издание Trondheim24.

«Полиция Осло может подтвердить, что Мариус Борг Хёйби был арестован вечером в воскресенье по обвинению в нанесении телесных повреждений, угрозах холодным оружием и нарушении запретительного ордера суда», — приводит издание комментарий представителя полиции Андреаса Кружевски.

Полиция потребовала у суда заключить Хёйби под стражу на четыре недели, аргументируя это опасностью повторных правонарушений. Детали инцидента не приводятся. О задержании стало известно за день до начала судебных слушаний по нашумевшему делу о предполагаемом сексуальном насилии со стороны Хёйби в отношении четырех разных женщин.

Дело против представителя королевской семьи началось в 2024 году и постепенно обрастало новыми эпизодами. Хёйби отрицает обвинения в сексуальном насилии, но признавал во время следствия, что применял физическое насилие против одной из жертв под влиянием наркотиков. Помимо насильственных преступлений, ему вменяются в вину угрозы убийством и нарушения законодательства об обороте наркотических средств. Как ожидается, суд против Хёйби начнется в Осло во вторник.

