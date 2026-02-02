Подозреваемый в похищении 9-летнего мальчика в Петербурге задержан — СК

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в похищении девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в ГСУ СК России по городу.

«Мужчина в настоящее время задержан», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, подозреваемому 38 лет и он является уроженцем Луганской области. Задержать его удалось в Псковской области, сейчас его везут в Петербург и опрашивают об обстоятельствах случившегося. Пропавшего мальчика при мужчине не обнаружили, поиски ребенка продолжаются.

Как сообщили ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, девятилетний Павел Тифитулин около 14:00 мск 30 января ушел гулять на улицу и не вернулся домой. Мальчик имеет худощавое телосложение и рост чуть более 120 см. Он был одет в черную шапку, черную длинную куртку с красными вставками, темно-синие штаны с камуфляжными вставками на коленях и бежевый шарф, имел при себе рюкзак черного цвета.

Позже собеседник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что в субботу камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мальчик сел в машину к мужчине у магазина «Лента» на Таллинском шоссе. СК расследует по факту исчезновения ребенка уголовное дело об убийстве.