0
0
434
НОВОСТИ

Подозреваемый в похищении 9-летнего мальчика в Петербурге задержан — СК

17:12 02.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в похищении девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в ГСУ СК России по городу.

«Мужчина в настоящее время задержан», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, подозреваемому 38 лет и он является уроженцем Луганской области. Задержать его удалось в Псковской области, сейчас его везут в Петербург и опрашивают об обстоятельствах случившегося. Пропавшего мальчика при мужчине не обнаружили, поиски ребенка продолжаются.

Как сообщили ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, девятилетний Павел Тифитулин около 14:00 мск 30 января ушел гулять на улицу и не вернулся домой. Мальчик имеет худощавое телосложение и рост чуть более 120 см. Он был одет в черную шапку, черную длинную куртку с красными вставками, темно-синие штаны с камуфляжными вставками на коленях и бежевый шарф, имел при себе рюкзак черного цвета.

Позже собеседник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что в субботу камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мальчик сел в машину к мужчине у магазина «Лента» на Таллинском шоссе. СК расследует по факту исчезновения ребенка уголовное дело об убийстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:40 02.02.2026
Финские пограничники пресекли попытку проникновения иностранцев на территорию РФ
0
142
22:00 02.02.2026
Трамп утверждает, что Индия прекратит покупать нефть у РФ, будет приобретать у США
0
193
21:20 02.02.2026
Израиль сомневается в перспективах нормализации отношений с Саудовской Аравией — Bloomberg
0
240
20:40 02.02.2026
Продажи новых автомобилей в РФ в январе упали на 11% — до 91,4 тыс.
0
263
20:00 02.02.2026
ЕС намерен запретить себе покупать у РФ платину и медь — Bloomberg
0
317
19:20 02.02.2026
Полиция Норвегии вновь задержала сына кронпринцессы
0
364
19:08 02.02.2026
Аэропорт Горно-Алтайск запустил новый сайт
0
368
18:40 02.02.2026
Британия отзывает аккредитацию у сотрудника посольства РФ — МИД
0
422
18:00 02.02.2026
ДТП под Красноярском произошло из-за отцепившегося от грузовика модульного дома
0
421
17:32 02.02.2026
Польша не собирается получать доступ к ядерному оружию — глава МИД
0
438

Возврат к списку