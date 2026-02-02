0
Более 1 тыс. игуан впали в анабиоз из-за аномальных холодов в США — ТВ

16:00 02.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более тысячи зеленых игуан за один день впали в длительное оцепенение из-за экстремального холода в штате Флорида. Об этом сообщил в воскресенье телеканал NBC Miami.

Комиссия по охране рыбы и дикой природы Флориды (FWC) издала временный указ, позволяющий ловить игуан без специальной лицензии для попытки спасти парализованных от холода животных и выпустила рекомендации по безопасной поимке рептилий.

Один из местных жителей рассказал телеканалу, что привез в офис FWC от 50 до 100 игуан за день, в то время как другие активисты согревают их в машинах, используя полотенца и фены.

