У ЕС нет «плана Б» по передаче Киеву 90 млрд евро — Туск

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не имеет плана Б для выделения Украине «военного кредита» в размере 90 млрд евро, которое продолжает блокировать Венгрия. Об этом заявил журналистам польский премьер Дональд Туск, вылетая из Брюсселя после саммита сообщества.

«Я не хочу никого вводить в заблуждение — нет никакого плана Б», — сказал Туск на пресс-конференции, трансляция которой велась в социальных сетях канцелярии польского правительства. «Если какое-то государство, в данном случае Венгрия, упрется и продолжит блокировать изменения в бюджете сообщества, то у него это получится с успехом», — добавил польский премьер.

Туск связал позицию Будапешта с предстоящими 12 апреля в Венгрии парламентскими выборами. «Политическая интуиция мне подсказывает, что до 12 апреля мы не сможем активировать финансовую помощь Украине», — резюмировал он.