У ЕС нет «плана Б» по передаче Киеву 90 млрд евро — Туск

15:00 20.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не имеет плана Б для выделения Украине «военного кредита» в размере 90 млрд евро, которое продолжает блокировать Венгрия. Об этом заявил журналистам польский премьер Дональд Туск, вылетая из Брюсселя после саммита сообщества.

«Я не хочу никого вводить в заблуждение — нет никакого плана Б», — сказал Туск на пресс-конференции, трансляция которой велась в социальных сетях канцелярии польского правительства. «Если какое-то государство, в данном случае Венгрия, упрется и продолжит блокировать изменения в бюджете сообщества, то у него это получится с успехом», — добавил польский премьер.

Туск связал позицию Будапешта с предстоящими 12 апреля в Венгрии парламентскими выборами. «Политическая интуиция мне подсказывает, что до 12 апреля мы не сможем активировать финансовую помощь Украине», — резюмировал он.

НОВОСТИ

16:00 20.03.2026
ЦБ РФ указал на охлаждение потребительского спроса
0
42
15:32 20.03.2026
Китай впервые поставил в Европу больше автомобилей, чем импортировал оттуда — DPA
0
107
15:12 20.03.2026
Экс-канцлер ФРГ Шрёдер сравнил конфликт вокруг Ирана с войной во Вьетнаме
0
135
14:32 20.03.2026
РФ интересно, зачем ЕС напрямую вовлекается в конфликт на Украине — Песков
0
224
14:12 20.03.2026
РФ на связи с Кубой и обсуждает варианты помощи республике — Песков
0
211
14:00 20.03.2026
ЦБ РФ понизил ключевую ставку до 15% годовых
0
244
13:32 20.03.2026
Муфтий Крганов попросил короля Саудовской Аравии созвать совет миротворчества
0
243
13:12 20.03.2026
Goldman Sachs допускает сохранение высоких цен на нефть в 2027 году — CNN
0
278
13:00 20.03.2026
Глава афганского Генштаба обвинил Пакистан в нарушении режима прекращения огня
0
279
12:32 20.03.2026
Глава Минтранса РФ заявил об острой необходимости современного гражданского морского флота
0
314

